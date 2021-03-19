Eskişehir kent merkezinin yanı sıra Tepebaşı, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin artması üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çifteler ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu imal ederek örgütlü bir şekilde sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 75 jandarma personelinin görev aldığı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda uyuşturucu, silah ve kaçak tütün ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 451 gram kannabinoid, 20 gram esrar, 2 adet uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 5 adet fişek, kurusıkı tabanca, 21 adet tabanca fişeği, 183 kilo kıyılmış kaçak tütün, 17 bin 980 adet doldurulmuş sigara, 40 bin 200 adet 20'lik bandrolsüz filtreli sigara kağıdı, 4 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 31 bin 500 adet bandrolsüz sarma kağıdı ele geçirildi.

M.K., Z.Y. ve H.B. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.