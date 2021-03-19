Vaka sayısı yüksek olduğu için turuncu kategoride bulunan Karaman'da, tedbirler de artırıldı.

Polis ekipleri, kentin en işlek bölgesi olan İsmet Paşa Caddesi'ne polis HES kodu kontrolü yaparak, girişleri sağlıyor.

"Haberim yoktu"

Kontroller sırasında temaslı olduğu anlaşılan Ali Rıza A. çağrılan sağlık ekibince ambulansla karantina için Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda götürüldü.

Ali Rıza A, 'Riskli olduğunu bildiğiniz halde neden dışarı çıktınız?' sorusuna ''Haberim yoktu. Bugün belli oldu benim durumum'' diye cevap verdi.