Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 16:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denetimli caddeye girmek istedi, HES kodunda temaslı çıktı
[Fotoğraf: DHA]
'Yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride olan Karaman'nın en işlek caddesine girişler HES kodu kontrolüyle sağlanıyor. Kontrol sırasında temaslı olduğu belirlenen kişi yurtta karantinaya alındı.
Vaka sayısı yüksek olduğu için turuncu kategoride bulunan Karaman'da, tedbirler de artırıldı.
Polis ekipleri, kentin en işlek bölgesi olan İsmet Paşa Caddesi'ne polis HES kodu kontrolü yaparak, girişleri sağlıyor.
"Haberim yoktu"
Kontroller sırasında temaslı olduğu anlaşılan Ali Rıza A. çağrılan sağlık ekibince ambulansla karantina için Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda götürüldü.
Ali Rıza A, 'Riskli olduğunu bildiğiniz halde neden dışarı çıktınız?' sorusuna ''Haberim yoktu. Bugün belli oldu benim durumum'' diye cevap verdi.
Etiketler: HES Kodu Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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