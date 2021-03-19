Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri meydana geldi, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Trafiğin de olumsuz etkilendiği şehirde, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla polis ekipleri görev başındaydı.

Tarihi çarşıda esnaflar mağdur

Yağıştan nasibini alan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda mazgallardan taşan sular iş yerlerine doldu, bir han ise sulara teslim oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan esnaflar, yıllardır süregelen bu duruma çözüm bulunamadığını ve bu nedenle her yağmurda ürünlerinin zarar gördüğünü söyledi:

“1994'ten beri bu sorun devam ediyorsa bu belediyenin hatasıdır. İsimlerin hiçbir önemi yok. Halka hizmet etmekle görevliler. Orada oturmakla olmaz. Pandemi sebebiyle zaten işlerimiz çok iyi değilken bir de bununla uğraşıyoruz. Yağmur bizi bitirdi. Kemeraltı'na bir çözüm bulsunlar.”

[Fotoğraf: DHA]

“Önlem almak çok mu zor?”

Her yağmurda çarşı esnafının zor durumda kaldığını vurgulayan esnaf Erkan Akbulak, "1982'den bu yana buradayız. Ancak o yıldan beri bu manzara hiç değişmedi. Biz artık bu soruna çözüm istiyoruz ama çözüm bulamıyorlar. Bunun önlemini almak çok mu zor? Esnaf olarak zor durumdayız. Geçtiğimiz günlerde yağan yağmurda da dükkanımı su basmıştı. Gelip incelediler ama sonuç çıkmadı” dedi.