Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkna yoluyla teslim olan 2 terörist aileleriyle buluşturuldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim olan biri kadın 2 PKK/KCK'lı terörist aileleriyle buluşturuldu.
Kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güveni tesis etmeye çalışan güvenlik güçleri, dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşerek ikna faaliyetleri yürütüyor.
Bu kapsamda Mardin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet gösteren E.G. ve H.M'nin terör örgütünden kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.
Teröristlerden E.G.'nin 7, H.M.'nin de 6 yıl önce dağa götürüldüğü belirlendi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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