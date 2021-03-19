Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şahıs eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezde ve Akçakale ilçesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şahısların sözde hisbe biriminde idari sorumlu olduğu, canlı bomba eylemlerine katılacak kişilerin seçiminden sorumlu olduğu, örgüte yeni katılacaklara eğitim verdiği, örgüt adına finansal faaliyet yürüttüğü, söz istihbarat emiri olarak faaliyet yürüttüğü iddia edildi.
Düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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