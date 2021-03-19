Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde sağanak yarın akşama kadar sürecek
İzmir ve Manisa'da sağanağın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir ve Manisa'da sağanağın aralıklarla kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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