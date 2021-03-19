Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karabaş Mahallesi'nde devriye sırasında arazide bir yaralı atmacanın olduğunu gördü.

Yaralı atmacayı İlçe Jandarma Komutanlığına getiren ekipler tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.