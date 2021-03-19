Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Jandarmanın bulduğu yaralı atmaca tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır’da İlçe Jandarma Komutanlığı personeli arazide yaralı bir atmaca buldu. Yaralı Atmaca ilk müdahalenin yapılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karabaş Mahallesi'nde devriye sırasında arazide bir yaralı atmacanın olduğunu gördü.
Yaralı atmacayı İlçe Jandarma Komutanlığına getiren ekipler tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Etiketler: Milli Parklar Doğal Yaşam
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