Elazığ’da merkeze bağlı Değirmenönü Köyü’nün muhtarı Mustafa Ergün, koronavirüsle mücadele kapsamında köyün girişine “Köyümüzde ikametgahı olmayan yabancıların köye girmesi yasaktır” yazılı bir tabela astı.

Astığı tabela ile köye giriş çıkışı engelleyen muhtar, bu sayede köyde şu ana kadar koronavirüs vakası görülmesinin önüne geçti.

[Fotoğraf: DHA]

“Bir köy virüsü alsa diğer köylere sıçrıyor”

Ergün, jandarma ekiplerinin önerisiyle 4-5 ay önce önlem olarak astıkları tabela ile köy sakinlerinin korunduğunu söyledi:

“Tabelayı bundan 4-5 ay önce, köyümüze dışarıdan gelenlerin koronavirüs getirip, diğer vatandaşları mağdur etmemeleri için astık. Buradan bir köy virüsü aldığı zaman diğer bütün köylere sıçrıyor, çünkü her köyün birbiri ile bağlantısı var. Tabelanın bize faydası oldu. Köyümüzde virüse rastlanmadı.”