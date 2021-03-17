Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da gölette kaybolan 2 kişi aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette tekneleri alabora olan 3 kişiden 2'si kayboldu.
Mahmut Kengiş, Ahmet Mindeş ile Jiyan Kengiş, Soydan Mahallesi'ndeki tarımsal sulama göletinde sandalla balık avına çıktı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle sandal alabora oldu. Mahmut Kengiş kendi çabasıyla sudan çıkarken, Ahmet Mindeş ile Jiyan Kengiş kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polisler gölette arama çalışması başlattı.
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