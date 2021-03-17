Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de tefeci operasyonu: FETÖ yayınları ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tefeci operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, nakit para ve senetlerin yanı sıra FETÖ'ye ait yayınlar ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezi ile Bandırma ve Edremit ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 61 bin 550 TL nakit para, 70 adet banka dekontu, 16 adet senet, 4 adet not defteri, 1 adet ajanda, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 97 adet FETÖ'ye ait dergi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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