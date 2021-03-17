Polis ekipleri tarafından, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezi ile Bandırma ve Edremit ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 61 bin 550 TL nakit para, 70 adet banka dekontu, 16 adet senet, 4 adet not defteri, 1 adet ajanda, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 97 adet FETÖ'ye ait dergi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.