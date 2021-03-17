Polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'ndaki denetimler sırasında sokağa maskesiz çıkan kişi, polisleri görünce maskesini taktı.

5 kez daha maske takmadığı için ceza almış

Bu kişiye polis ekipleri cezai işlem uygulamak istedi. Yapılan incelemede kentte daha önce 5 kez maske takmadığı için ceza kesildiği belirlenen kişiye altıncı kez para cezası uygulandı.

Cezai işlem makbuzunu imzalayan kişi, “Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi” diyerek kendini savundu.

Ekipler gün boyu denetimlerini sürdürüp, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı.