Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saimbeyli-Tufanbeyli kara yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, Saimbeyli-Tufanbeyli kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Saimbeyli ilçesini Tufanbeyli'ye bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yağışın artması ve tipi sonrasında yol trafiğe kapandı.
Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışırken Saimbeyli'den Tufanbeyli istikametine giden araçlar, yolun kapalı olması nedeniyle bekletiliyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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