İlçede aralıklarla yağan yağmura zaman zaman gök gürültüsü de eşlik etti. Sabah saatlerinde Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi üzerindeki bir yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti.

Direğe düşen yıldırımla birlikte yüzlerce metre uzunluktaki elektrik teli, büyük bir gürültüyle koparak yola ve bölgedeki bir otoparka düştü.

Güvenlik kamerası ve modem yandı

Yıldırımın yüksek gerilim hattına isabet etme anı, bölgedeki otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı.

O esnada otoparkın bir güvenlik kamerası ile modemi yandı. Elektrik ekiplerince kopan telin yerine yenisi çekildi.

20 metre uzağına yıldırım düştü

Yıldırımın düştüğü esnada direğin yaklaşık 20 metre uzağında bulunan Mehmet Can Meral bir vatandaşın korktuğu an güvenlik kameralarına yansıdı.

Meral, o anları şöyle anlattı:

"Yürürken, her zamanki gittiğim yoldan yürürken yağmur yağıyordu bir yandan da, yağmurluk da üzerimdeydi. Bir anda yüksek bir ses ve ortalık bir anda bembeyaz oldu. Hemen yaklaşık 20 metre yakınımda bulunan yüksek gerilim hattına düştü. Yıldırımın düşmesi ile birlikte kablosu da koptu. Kablonun bir kısmı yola düştü."