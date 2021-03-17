Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye sınırında yakalanan terörist tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı.
Suriye sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG üyesi N.M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen terörist, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Barış Pınarı Harekatı'nda Irak'a kaçmış
Dün, hudut birliklerince biri terörist, 2 Suriyeli yakalanmış, işlemleri tamamlanan Suriyeli Mardin Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edilmişti.
Terörist N.M.K'nin, Suriye'deki Melikiyah-Sividik kampında 2018'de 60 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra 2019'da Barış Pınarı Harekatı sırasında Irak'a kaçtığı tespit edilmişti.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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