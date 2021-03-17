Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 18:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da köpek balığı ölüsü sahile vurdu
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Finike ilçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda sivri burun cam göz türü köpek balığı ölüsü sahile vurdu. Köpek balığı ölüsü incelemenin ardından gömüldü.
Finike'de tarihi fenerin bulunduğu mendirek sahiline sabah erken saatlerde köpek balığı ölüsü vurdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü su ürünleri ekipleri sahile gelerek incelemede bulundu.
Fırtına ile sahile vurdu
Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan köpek balığının türünün sivri burun cam göz olduğu belirlendi. Açlıktan ölen balığın denizdeki fırtına ile sahile vurduğu tahmin ediliyor.
Belediye ekipleri tarafından güçlükle karaya çıkarılan köpek balığı, incelemenin ardından gömüldü.
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