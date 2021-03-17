Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğince yürütülen projeyle koronavirüs (Covid-19) hastalarında oluşan kokunun köpek tarafından algılanması sağlandı.

Adı Zippo, Türkiye’nin ilk koronavirüs teşhisi yapan dedektör köpeği. Zippo, 3 yaşında, eğitimlerini aldı şimdi ise hassas burnu sayesinde Covid-19'u koklayacak.

Araştırma kapsamında 1,5 ay eğitim verilen "Zippo" isimli köpeğin, Covid-19 bulunan maskeyi tespit etmesi sağlandı.

Merkezdeki bir odada, üstü delikli 9 kutudan birine Covid-19'lu hastanın maskesi kapağı açık şişede bırakıldı. "Zippo" isimli eğitimli köpek, kutuları koklamasının ardından maskenin bulunduğu kutuya odaklandı.

Türkiye'de ilk kez yetiştirildi

Birçok ülkede ön sağlık taramaları için kullanılan köpekler hassas burunları sayesinde virüsü de koklayarak bulacaklar. Türkiye’de ilk kez Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, araştırma projesi kapsamında koronavirüs dedektör köpeği yetiştirdi.

Veteriner Hekim Tarkan Özvardar, "Sıradan bir köpek organize olabiliyor, ayrım yapıyor çok farklı kombinasyonlar denedik. Kendi metodumuzu geliştirdik. Tamamen güvenli çalışma yaptık. Köpeğin tespit ettiği şey virüsün kendisi değil tespit ettiği şey virüse karşı vücudun verdiği reaksiyon" diye konuştu.

Medikal dedektör köpekler sahada pratik bir şekilde kullanılabilecek. İlk olarak sınır hatlarında, havalimanlarında görev yapmaları hedefleniyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Mert Karacan