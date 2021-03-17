İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Hayrettin Mahallesi Bali Paşa Yokuşu'ndaki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde bulunan 28 kişiye kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 134 bin 540 lira ceza yazıldı.

İşletme sahibi hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.