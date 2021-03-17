Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ firarisi Denizli'de yakalandı
Denizli'de FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi K.D'nin bir evde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan eski vergi müfettişi K.D, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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