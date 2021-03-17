Gelibolu Tarihi Yarımadası, anıt, şehitlik ve müzeleriyle Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarıyor. Bu yıl Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü. Müzeler, 18 Mart'a hazır.

Dünya harp tarihine altın harflerle yazılan ve en kanlı savaş olarak tarihe geçen Çanakkale savaşlarında Mehmetçik yedi düvele karşı Çanakkale Zaferini kazandı. İşte o zaferin hatıraları Gelibolu yarımadasındaki açık ve kapalı müze alanlarında sergileniyor.

"Çanakkale'yi görmemiş herkesin hayatında bir eksiklik vardır"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, herkesin tarihi yarım adayı en az bir kere ziyaret etmesi gerektiğini söyledi:



"Çanakkale'yi mutlaka hayatlarında mutlaka bir defa görsünler. Aileler çocuklarına mutlaka bir defa göstersinler buraları çünkü Çanakkale ruhunu hissetmemiş, Çanakkale'yi görmemiş herkesin kanaatimce bir eksiklik vardır hayatında."

Gelibolu Tarihi Alanı'nı geçen yıl salgın kısıtlamalarına rağmen 3 milyon kişi ziyaret etti.

Salgın sebebiyle bölgede önlemler de artırıldı.