Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" anlayışıyla destanın ruhunu Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor. Geçen yıl Ankara'dan uğurlanan müzenin gezi programında Ege ve Akdeniz bölgesindeki şehirler yer alıyor.

Ankara'dan yola çıkarak 68 şehre uğrayan müze bugüne kadar 79 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Mobil müze, Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart öncesinde Çanakkale'ye ulaştı.

Zaferin yıl dönümünde Çanakkale'de ziyaretçilerini ağırlayacak

Mobil müze, tasarımı, ışık ve ses sistemleriyle modern müzeleri aratmıyor. İçinde Mehmetçiğin 106 yıl önce yazdığı Çanakkale destanından hatıralar da var.

Çanakkale coğrafyasına, savaşın kahramanlarına ve dönüm noktalarına ilişkin ayrıntılar, dijital ekranlara yansıtılıyor. Müze, cepheden savaş hatıralarını özenle ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Müzede salgın önlemi

Mobil müzede, salgın önlemleri de uygulanıyor. Aynı anda 10 ziyaretçiden fazlası kabul edilmiyor.



Mobil müze, Çanakkale'nin ardından, Ege ve Akdeniz'deki şehirlere yol alacak. Böylece, 3 Mayıs'a kadar Türkiye'nin 81 iline planlanan gezi programını tamamlamış olacak.