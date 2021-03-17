Esed rejiminin saldırılarından kaçıp derme çatma çadırlara sığınan aileler, Türkiye'nin uzattığı yardım eli ile başlarını sokacak evlere kavuştu.

İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonu ile bölgede briket evler yükselmeye devam ediyor.

Sivil toplum kuruluşlarının kampanyaları sayesinde İdlib kırsalındaki 900 evin daha inşası tamamlandı. Çadırlardaki eşyalarını toplayan Suriyeliler yeni evlerine kavuştu.

Bölgedeki briket evlerin inşası sürüyor. Derhassan'da 198 briket ev tamamlanarak yeni sahiplerini ağırlamaya başladı. Meşhedruhin bölgesinde ise 702 evin teslimat süreci devam ediyor.

Çadırlardan kurtulan aileler sivil toplum kuruluşlarının yardımları ile de moral buluyor.

39 metrekare genişliğinde ve 2 odalı evler ailelere çocukları ile birlikte güvenli bir yaşam alanı sağlıyor.