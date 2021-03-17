Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'da balık tutmak için baraja giden 4 kardeş, yarısı toprağa gömülü paslanmış top mermisi buldu. Top mermisi, kontrollü olarak imha edildi.
Tekirdağ'ın Bağpınarı Mahallesi'ndeki baraja balık tutmaya giden Soner, Mahir, Şahin ve Mümin İşbilen kardeşler, bir kısmı toprağa gömülü top mermisi buldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 55 milimetrelik 30 kilogram ağırlığındaki top mermisinin çevresine güvenlik şeridi çekti.
Olay yeri inceleme ve patlayıcı madde imha ekibine bilgi verildi. Bölgeye gelen ekipler, paslanmış top mermisini kontrollü olarak patlatarak imha etti.
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