Tekirdağ'ın Bağpınarı Mahallesi'ndeki baraja balık tutmaya giden Soner, Mahir, Şahin ve Mümin İşbilen kardeşler, bir kısmı toprağa gömülü top mermisi buldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 55 milimetrelik 30 kilogram ağırlığındaki top mermisinin çevresine güvenlik şeridi çekti.

Olay yeri inceleme ve patlayıcı madde imha ekibine bilgi verildi. Bölgeye gelen ekipler, paslanmış top mermisini kontrollü olarak patlatarak imha etti.