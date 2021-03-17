Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı için kullanılan malzemelere el konuldu.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikilitaş köyünde birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.
Alanda ve zanlıların üst aramasında, 2 çekiç, 2 matkap ucu, halat, fener, 2 kürek, kazma, tabanca, 2 şarjör ve 27 mermi bulundu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
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