Özel hazırlanan tandırlara sarkıtılarak buharla pişirilen ve günün ilk ışıklarıyla servisine başlanan büryan kebabı, eşsiz lezzetiyle kentin vazgeçilmez lezzetlerinin başında geliyor.

Büryan ustası Azmi Baydur, kentin en önemli değerleri arasında yer alan büryan kebabının tescil edilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan başvuru sonucunda coğrafi işaret tescil belgesi verilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Büryan tarihi bir yemek"

Baydur, dedelerinden miras kalan mesleği sürdürdüklerini belirterek, "Büryan tarihi bir yemek. Sadece bizim ailede 120 yıldır yapılıyor. Katkısız yapılan bu yemek Bitlis'in olmazsa olmazıdır. Kente gelen herkes büryan kebabı istiyor. Ben bu tezgahta 6. kuşağım. Bu mesleği bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

25 yıllık büryan ustası Naif Özalp ise Bitlis'e özgü büryan yemeğini erkek keçi etinden yaptıklarını söylüyor.

[Büryan kebabı (AA)]

"Hem halkımızı hem de büryancıları sevindirdi"

Etin kalın kemiklerini avşor çorbasında kullandıklarını kalan kısmını da büryan yaptıklarını anlatan Özalp, şöyle devam etti:

"Kebabımız saat 06.00-06.30 gibi servise hazır hale gelir. Öğleden sonrada 14.00'te biter. Maddi durumu iyi olan aileler, önceden büryanı evlerinde yaparlarmış. Belgenin alınmasıyla yıllardır süregelen büryan kebabının yöreye ait olup olmadığı tartışmaları da son buldu. Büryanın Bitlis'e ait olduğu tescillendi. Hem halkımızı hem de büryancıları sevindirdi."

Kent sakinlerinden Cengiz Kurtulgu da avşor çorbası ile ve büryan kebabının kentin vazgeçilmez lezzetleri olduğunu belirterek, "Çok şükür büryanımız tescillendi. Meşhur Bitlis büryanı biliniyordu. Bunun belgesinin de alınması bizi memnun etti" dedi.

Büryan kebabı

Tarihi çok eskilere dayanan büryan kebabı, keçinin etinin her tarafının tuzlanıp yıkanmasının ardından özel hazırlanan ve yakılan ateşle ısıtılan 2,5 metre derinliğinde ve içerisinde su ile doldurulmuş madeni bir leğen bulunan kuyu tandırlara sarkıtılmasıyla pişiriliyor.

Büryan kebabı, sabah namazından sonra pide ekmek, kuru soğan, domates ve acı biber eşliğinde servis ediliyor.

Tandırda nar gibi kızararak damaklarda eşsiz lezzet bırakan kebap, bölge halkı ile kentte gelen yerli ile yabancıların en çok tercih ettiği yöresel yemeklerin başında geliyor.​​​​​​​

[Büryan kebabı (AA)]