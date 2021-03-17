Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
55 ilde tefecilik operasyonu: 232 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı tefecilik operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 232 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde 55 ilde 333 adreste eş zamanlı "tefecilik" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda pos tefeciliği ve çek-senet tefeciliği yaptıkları uzun süredir ekiplerce takip edilen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
232 şüpheli gözaltında
232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu
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