Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde 55 ilde 333 adreste eş zamanlı "tefecilik" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda pos tefeciliği ve çek-senet tefeciliği yaptıkları uzun süredir ekiplerce takip edilen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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232 şüpheli gözaltında

232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Operasyonlar devam ediyor.