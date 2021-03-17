Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki PTT şubesinde 4 Aralık 2020'de gerçekleşen 10 bin 400 liralık soygunun ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yüzlerce saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin olay sonrası PTT yakınlarındaki bir akrabalarının evine gittiklerini, aynı gün otobüsle İstanbul'a kaçtıklarını belirledi.

Soygun görüntülerini övünerek arkadaşlarına anlatmışlar

Zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, F.Y.'yi Bursa'da, B.K.'yı ise İstanbul'da gözaltına aldı. Şüphelilerin soygun sırasında üzerlerindeki giysileri çaldıkları, daha sonra boş bir arsada yaktıkları belirlendi.

Zanlıların, olay sonrası medyaya düşen güvenlik kamerası görüntülerini yakalanamadıkları için övünerek yakın arkadaşlarıyla paylaştıkları öğrenildi.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.