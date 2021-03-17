Beşiktaş'ta hafta sonu 90 kişinin parti yaptığı otel, pandemi kurallarına uyulmayarak eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı kayıt oluşturulması nedeniyle, 5 gün süreyle kapatıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, otelin kapısına, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı astı.

Olay

Otelde koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı kayıt oluşturulması nedeniyle 90 kişiye 312 bin lira cezai işlem uygulanmıştı.