Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bebek'te 90 kişinin parti yaptığı otel kapatıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beşiktaş'ta 90 kişinin eğlence yaptığı otel, pandemi kurallarına uymadığı gerekçesiyle 5 gün süreyle kapatıldı. Otel kapısına "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asıldı.
Beşiktaş'ta hafta sonu 90 kişinin parti yaptığı otel, pandemi kurallarına uyulmayarak eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı kayıt oluşturulması nedeniyle, 5 gün süreyle kapatıldı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, otelin kapısına, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı astı.
Olay
Otelde koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı kayıt oluşturulması nedeniyle 90 kişiye 312 bin lira cezai işlem uygulanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 11:51
- 11:53
- 11:53
- 11:37
- 11:34
Sıradaki Haber
Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz