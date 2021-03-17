Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kartal'da çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Uğur Mumcu Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana geldi.
Mahalle sakinlerinden biri, araziden köpek sesi gelmesi üzerine buraya gitti.
Çukura düşen köpeği gören kişi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri köpeği kısa sürede kurtardı.
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