Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ambulans çamura saplandı, hasta sedyeyle 4 kilometre taşındı
Ağrı'nın Atabakan Köyü'nde rahatsızlanan kişiye müdahale için yola çıkan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans çamura saplandı. Sağlık görevlileri, yürüyerek ulaştıkları köydeki hastayı sedyeyle 4 kilometre taşıdı.
Ağrı Doğubayazıt ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Atabakan Köyü'nde, daha önce beyin tümöründen ameliyat olan Mustafa Kılıç rahatsızlandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine köye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, köye 4 kilometre mesafede çamura saplandı.
Ekip köye yürüyerek ulaştı
Ambulansla yola devam edemeyen sağlık görevlileri, sedyeyle yürüyerek köye ulaştı. Evde ilk müdahalesini yaptıkları Kılıç'ı hastaneye götürme kararı alan ekibe köylüler de yardımcı oldu.
Hastayı 4 kilometre sedyeyle taşıdılar
Sağlık ekibi ve köylüler, sedyeye yatırdıkları Kılıç'ı 4 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
Çamurdan çıkarılan ambulansla Mustafa Kılıç, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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