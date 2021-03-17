Ağrı Doğubayazıt ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Atabakan Köyü'nde, daha önce beyin tümöründen ameliyat olan Mustafa Kılıç rahatsızlandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine köye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, köye 4 kilometre mesafede çamura saplandı.

Ekip köye yürüyerek ulaştı

Ambulansla yola devam edemeyen sağlık görevlileri, sedyeyle yürüyerek köye ulaştı. Evde ilk müdahalesini yaptıkları Kılıç'ı hastaneye götürme kararı alan ekibe köylüler de yardımcı oldu.

Hastayı 4 kilometre sedyeyle taşıdılar

Sağlık ekibi ve köylüler, sedyeye yatırdıkları Kılıç'ı 4 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Çamurdan çıkarılan ambulansla Mustafa Kılıç, hastaneye kaldırıldı.