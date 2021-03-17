Kendine özgü rengi ve kokusunu, yetiştiği topraktan alan karagülün tescillenmesi için Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın girişimleriyle 18 Eylül 2019'da başvuru yapıldı.

Filmlere, dizilere konu olan ve yapraklarından krem, sabun, kolonya gibi ürünler üretilen karagüle, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan incelemenin ardından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Karagülden reçel, lokum, parfüm, kolonya gibi ürünler üretiliyor

Belediye Başkanı Albayrak, ilçenin tüm değerlerine sahip çıktıklarını, Halfeti'yi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Karagül'ün ilçe için çok önemli olduğundan bahseden Albayrak, "Karagülümüz ilçemize gelen tüm konuklarımızın ilgisini çekiyor. Kendine özgü koku ve görünümünü yetiştiği topraktan alıyor. Karagülden reçel, lokum, parfüm, kolonya, çikolata, sabun ve krem gibi ürünler üretiliyor" dedi.

Girişimlerimiz sonucunda, Dünya’da sadece ilçemizde yetişen, Halfeti’mizin simgesi Karagül’ün coğrafi işaretini aldık.



Karagül, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen ürün listesinde yerini aldı.



Memleketimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/yjU6EdaP2w — Şeref ALBAYRAK (@albayrakhalfeti) March 17, 2021

Albayrak, tescil sürecinde emeği geçenlere de teşekkür etti.