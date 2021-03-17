Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya-Denizli kara yolu, Korkuteli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde gece yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle Korkuteli-Denizli kara yolunun 11. kilometresinden itibaren yol trafiğe kapandı.
Bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda araç kara yolunda bekliyor
Jandarmalar, trafiği düzenlerken Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışmasına başladı.
Çok sayıda aracın beklediği kara yolu, kar küreme çalışmaların ardından kısa sürede ulaşıma açılacak.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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