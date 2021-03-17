Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı, 6-12 Mart tarihlerini kapsayan vaka sayısı haritasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller Karadeniz Bölgesi’nde çıktı.

En fazla vaka Samsun’da

“Çok yüksek riskli iller” kategorisinde yer alan Karadeniz’de vaka sayısı en yüksek olan iller sırasıyla Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon olarak belirlendi.

Uzmanlar artan vakalara sebep olarak bölgedeki “İngiliz varyantlı” mutasyonun varlığını ve insanların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine yeterince uymamasını gösteriyor.

Önlemler arttı

Başta Samsun olmak üzere, vaka oranı yüksek illerdeki cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekiyor.

Bölgede salgın denetim ve kontrollerini üst düzeye çıkaran yetkililer, tedbirlere uyulması çağrısında bulunuyor.

“Virüs değişti, insanlar değişmedi”

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Karadeniz’de artan önlemlere rağmen vaka sayısında ciddi bir değişiklik olmadığına dikkat çekti.

Bölgede mutant virüsün yaygın olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydın, ek tedbirler alınması gerektiğini söyledi:

“Burada en önemli olan şey, Karadeniz’de mutant virüs yaygın şekilde hakim. Virüs değişime uğradığı halde insanlarda bir değişim olmaması, sayıların bu şekilde kalmasına sebep oldu diye düşünebiliriz. Aynı hareketleri yaparak farklı sonuç almak pek mümkün değil. O nedenle toplumdan daha farklı davranmalarını beklemek zorundayız veya Karadeniz bölgesi için ek tedbirler almak zorunda olduğumuzu düşünüyorum.”

“Seyahatler denetime tabi tutulmalı”

Aydın, bölge içindeki iller arası seyahatlerin denetime tabi tutulması gerektiğini ve dışarı çıkma zorunluluğu olmayan insanların kalabalıklar arasına girmesini engelleyecek ek önlemlerin alınması gerektiğini savundu.