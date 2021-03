Çukurova ilçesinde 7 yıldır arıcılık yapan Bekir Binici, önceki gün arı kovanlarını kontrol ettiğinde kovanda bulunan arılarının yüzde 70'inin telef olduğunu gördü. Arı ölümlerine, çevredeki çiftliklerde kullanılan zirai tarım ilaçlarının neden olduğunu düşündüğünü aktaran Binici, 280 bin TL zarar ettiğini söyledi.

"Her sene aynı durumla karşılaşmaya başladık"

Daha önce de bazı arılarının öldüğünü ve yaptırdığı testler sonucu, ölüm nedeninin tarım ilaçları olduğunu öne süren Binici üzüntüsünü dile getirdi:

"Emeklerim heba oldu. Bir insanın evladının öldüğünü duyduğu an yaşadığı hissi yaşadım. Çok kötü bir his. İşkence yaşamış gibi hissettim kendimi. Onlar benim her şeyimdi. Her sene aynı durumla karşılaşmaya başladık. Bu konuda destek ve çözüm bekliyoruz."

Arı ölümleri artıyor

Özellikle son dönemde ekolojik yapının değişmesi, küresel iklim değişiklikleri, sıcaklıkların artması, gübre, pestisit ve arıcılar tarafından bazı antibiyotiklerin yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanımı, yoğun bal sağımı yapılması gibi birçok olgu arı ölümlerinin artmasına sebep oluyor.