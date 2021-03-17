Koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Trabzon’da filyasyon ekipleri, hastaların temaslı olduğu kişileri belirlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

93 kişi izole edildi, 45'inin testi pozitif çıktı

Ekipler, bir ilçede rahatsızlığına rağmen izole olmayıp spor salonuna giden ve testi pozitif çıkan bir hastanın temaslı olduğu kişileri tespit etmek için yoğun çaba sarf etti.

Çalışmalar sonucu 93 kişi izolasyona alındı. Bu kişilerden 45'inin testi pozitif çıktı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon genelinde vaka sayılarının azalması noktasında tüm birimlerin yoğun çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Usta, koronavirüs vakalarının sayısının düşürülmesi noktasında en önemli çalışmanın temaslı kişilerin bulunması olduğunu söyleyerek bu noktada ekiplerin gece gündüz demeden özverili bir şekilde gayret gösterdiğini vurguladı.

Spor salonunun faaliyeti durduruldu

Olayın yaşandığı spor salonunda ekiplerin söz konusu hastayla irtibata geçip geçmişte temaslı olduğu kişilere ulaşmaya başladığını anlatan Usta şunları söyledi:

"Kişinin, spor salonunda bulunduğu saatler içerisindeki spor hocaları ve diğer müdavimler ile temaslı olduğunu belirledik. Bunlar içerisinden de PCR testi pozitif olanlar olunca spor salonunun faaliyeti İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca aynı gün durdurulmuştur. Tüm salon müdavimleri aranarak yakın temaslılarının hepsi karantinaya alınmıştır. Bu filyasyon işlemi sonucunda tüm temas ağı içerisindeki 45 kişinin PCR testi pozitif olarak tespit edilmiş, 93 kişi de izolasyon altına alınmıştır."

Filyasyon ekiplerinin testi pozitif çıkan bir kişiden yola çıkarak, tüm temaslılara ulaşmayı amaç edindiğini dile getiren Usta, vatandaşların ekiplere doğru bilgi vermesi gerektiğinin altını çizdi.