Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 12:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Aralarında husumet bulunan 2 grup, dün saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Gonca Sokak'ta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
5 yaralı
Pompalı tüfek ile tabanca kullanılan kavgada, F.A., K.E. ve U.B. ile sokaktan geçen P. Ü. ve T.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan U.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen B.C., E.C., G.İ., O.İ., Ç.S.T. ve G.Ü.'yü gözaltına aldı.
Ayrıca, olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabanca ile 9 mermi ele geçirildi.
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