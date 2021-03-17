Aralarında husumet bulunan 2 grup, dün saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Gonca Sokak'ta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

5 yaralı

Pompalı tüfek ile tabanca kullanılan kavgada, F.A., K.E. ve U.B. ile sokaktan geçen P. Ü. ve T.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan U.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen B.C., E.C., G.İ., O.İ., Ç.S.T. ve G.Ü.'yü gözaltına aldı.

Ayrıca, olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabanca ile 9 mermi ele geçirildi.