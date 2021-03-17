Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Camide telefonunu şarj etti, para bırakarak helallik istedi
Nevşehir'de bir camide telefonunu şarj eden genç, prizin yanına para ve not bıraktı. Nota, "Hakkınızı helal edin. Öğrenciyim, üzerimde çok miktar yoktu" yazdı.
Nevşehir Yeni Mahalle'deki Fatma Hatun Camii imam hatibi Harun Yalçın, öğle namazı için camiye geldiğinde prizin olduğu duvardaki kitap rafında 20 lira ile bir not buldu.
Yalçın, "Hocam, 5 ila 15 dakika prizi kullandım, hakkınızı helal edin. Öğrenciyim, üzerimde çok miktar yoktu. Kusura bakmayın" yazılı isimsiz notu bırakan gencin duyarlılığını sosyal medyada paylaştı.
Yalçın, not sahibinin davranışından etkilendiğini söyleyerek, "Öğle namazına gelince not ve içindeki parayı gördüm. Sosyal medyada paylaşınca herkesin takdirini topladı. Bir gencin böyle bir davranışta bulunması beni de duygulandırdı" dedi.
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