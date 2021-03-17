Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksimetre satışı ve değişimi yapan 5 firmaya 46 bin lira ceza
Rekabet Kurulu, İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi hizmeti pazarında faaliyet gösteren 5 teşebbüse, toplam 46 bin 808 lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.
İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi hizmeti pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin, fiyatları birlikte belirledikleri iddiasına yönelik soruşturma sonuçlandı.
Rekabet Kurulu, firmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiklerine oy birliği ile karar verdi.
Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ye 24 bin 498,34 lira, Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti’ye 9 bin 813,22 lira, Tetaş Elektronik Ltd. Şti’ye 8 bin 315,29 lira, Paşa Taksimetre Ltd. Şti’ye 3 bin 395,95 lira ve Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti’ye 785,38 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Böylece 5 firmaya toplamda 46 bin 808,18 lira para cezası verilmiş oldu.
Etiketler: İstanbul
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