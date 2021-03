İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi hizmeti pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin, fiyatları birlikte belirledikleri iddiasına yönelik soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurulu, firmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiklerine oy birliği ile karar verdi.

Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ye 24 bin 498,34 lira, Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti’ye 9 bin 813,22 lira, Tetaş Elektronik Ltd. Şti’ye 8 bin 315,29 lira, Paşa Taksimetre Ltd. Şti’ye 3 bin 395,95 lira ve Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti’ye 785,38 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Böylece 5 firmaya toplamda 46 bin 808,18 lira para cezası verilmiş oldu.