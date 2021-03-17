Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. 176 hanelik köyde kısa sürede büyüyen ve çevredeki çok sayıda eve sıçrayan yangına, havadan da müdahale sürüyor.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde çıkan ve bir çok binaya sıçrayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

176 hanelik büyük bir köy olan Dereiçi'nde yaklaşık 400 kişinin yaşadığını dile getiren Doruk, şunları kaydetti:

"Yangında 35 bina, 60 civarında hane zarar gördü. Çok şükür yaralı, can kaybımız yok. 25-30 civarında hayvan telefi var. Yangın büyük ölçüde kontrol altında ancak söndürme çalışmaları da devam ediyor. Burası rüzgarlı bir alan, sürekli rüzgar yön değiştiriyor. İnşallah büyük bir sürpriz yaşamazsak yangını sabaha kadar kontrol altında tutup söndürmeyi, hiç yoksa risksiz hale getirmeyi planlıyoruz."

"Vatandaşımızın yanında olacağız"

Doruk, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini anlatarak, "Mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine dönük AFAD Başkanlığımızca çadırlar gönderildi. 1 milyon lira civarında acil yardım ödeneği gönderildi. Vatandaşımızın her türlü yanındayız. Zarar tespit çalışmalarını yapıp devletim tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşımızın yanında olacağız." dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Vali Doruk, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının çıkış nedenin ise henüz netleşmediğini kaydetti.

Yangında dumandan etkilenen bir vatandaşa sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

"1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yusufeli'ndeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi" dedi.