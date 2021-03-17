Lüks bir villada aynı aileden 4 kişinin ölü bulunduğu olayda yapılan incelemede Mustafa Gider, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

"Yeğenimi bitcoin yaktı"



Aile katliamına giden bu olayın nedenini, Mustafa Gider'in halası anlattı. Hala, kaybettiği kripto paralar yüzünden yeğeninin bunalıma girdiğini iddia etti:

“Çok dürüst bir çocuktu. Psikoloji hiç bozuk değildi. Arkadaşından para almış bitcoin oynamış sonra da batmış. Arkadaşı da acilen parayı istemiş onun bunalımına girdi heralde sonra bu cinayeti işledi. 250 milyona yakın parayı arkadaşından aldı, kaybetti. Arabasını da kaybetti.”