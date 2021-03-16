Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da aynı aileden 4 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada, aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Güzeloba Mahallesi'ndeki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları eve geldi. Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.
Siteye gelen ekipler, villanın kapısını kırarak içeri girdi.
Evde aynı aileden 4 kişiyi silahla vurulmuş halde bulan polisler, sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, villada incelemelerini sürdürüyor.
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