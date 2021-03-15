Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yeniköy'de bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının yarın saat 05.00'de yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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