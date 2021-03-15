Bugün koronavirüs aşısının 2’nci dozunu yaptıran Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sırası gelen tüm vatandaşların aşı olmalarını istedi.

65 yaş üzerindeki hasta sayısının yüksek olduğunu vurgulayan Vali Ayaz, vaka sayılarıyla ilgili olarak kentteki durumun iç açıcı olmadığını söyledi.

“2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik”

Ayaz, vaka artışlarını düşürmek için kent genelinde acil durum ilan ettiklerini ve bu kapsamdaki denetimlerin daha sıkı yürütüleceğini açıkladı:

“Vaka artışının böyle gitmemesi için şu anda acil durum ilan ediyoruz. İlçe ve il merkezimizde de tedbirlerin hem hatırlatılması hem uygulanmasıyla ilgili olarak çok sıkı bir denetim sürecimiz olacak. Yarın eğer yetişirse ilin farklı yerlerinde afişleri görebileceksiniz. İlimizde maske takmak hala zorunlu. Bunu söylemekten hicap duyuyorum ama dünkü gördüğümüz manzara maalesef bu açıklamayı yapma gereğini hissettirdi. Biz 2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik. Bunun engellenmesi için bu hafta elimizden gelen bütün adımları atacağız.”

Kentte daha önce ilan edilen yerlerdeki sigara içme yasağı ise hala devam ediyor.