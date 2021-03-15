Alankent Mahallesi Kabataş Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çatı katında yangın çıktı.

Çatıdan alevlerin yükseldiğini fark eden istasyon çalışanları itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangın, çevrede kısa süreliğine paniğe neden oldu. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.