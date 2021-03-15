Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 19:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Alankent Mahallesi Kabataş Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çatı katında yangın çıktı.
Çatıdan alevlerin yükseldiğini fark eden istasyon çalışanları itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Yangın, çevrede kısa süreliğine paniğe neden oldu. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Yangın
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