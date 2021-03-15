İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde, ilk incelemelere göre doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlama, 18.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 922 Sokak'taki binanın birinci katında gerçekleşti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir kişi yaralandı

Patlama nedeniyle bir kişinin yaralandığı, yaralının bilincinin açık olduğu ancak yanıklarının olduğu öğrenildi.