Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 19:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa'da bir binada doğal gaz patlaması: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde, ilk incelemelere göre doğal gaz patlaması meydana geldi.
Patlama, 18.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 922 Sokak'taki binanın birinci katında gerçekleşti.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bir kişi yaralandı
Patlama nedeniyle bir kişinin yaralandığı, yaralının bilincinin açık olduğu ancak yanıklarının olduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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