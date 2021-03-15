En büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı bitti
Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi İstanbul Esenler’de sürüyor. Yapımına başlanan 60 bin konutun ilk etabı büyük oranda tamamlandı. 2 bin 108 konutun teslimine haziranda başlanacak.
Türkiye’nin örnek projelerinden biri olan “Akıllı Şehir Projesi” İstanbul’un konut stoğu en fazla olan ilçesi Esenler’de sürüyor.
60 bin yeni konutun inşa edildiği proje, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak biliniyor.
Yapımı tamamlanan konutlar haziranda teslim edilecek
Yapımı büyük oranda tamamlanan 2 bin 108 konutun haziran-temmuz aylarında hak sahipleriyle buluşturulması hedefleniyor.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler’de hangi bölgelerin transfer edileceğinin belli olduğunu ve vatandaşlarla sözleşmeleri imzaladıklarını açıkladı.
60 bin konut inşa ediliyor
Göksu, proje bittiğinde 60 bin bağımsız bölümün inşa edileceğini ve büyük bölümü temelde Esenler olmak üzere başka ilçelerde de riskli binaların dönüşümünün olacağını söyledi.
Esenler’de dönüştürülmesi gereken 16 bin 500 bağımsız bölümde ikamet edenler, yapımı tamamlanan yeni konutlara taşınacak ve ardından riskli binaların yıkımı gerçekleştirilecek.
Haber: Merve Güneş