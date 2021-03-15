Türkiye’nin örnek projelerinden biri olan “Akıllı Şehir Projesi” İstanbul’un konut stoğu en fazla olan ilçesi Esenler’de sürüyor.

60 bin yeni konutun inşa edildiği proje, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak biliniyor.

[Fotoğraf: Esenler Belediyesi]

Yapımı tamamlanan konutlar haziranda teslim edilecek

Yapımı büyük oranda tamamlanan 2 bin 108 konutun haziran-temmuz aylarında hak sahipleriyle buluşturulması hedefleniyor.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler’de hangi bölgelerin transfer edileceğinin belli olduğunu ve vatandaşlarla sözleşmeleri imzaladıklarını açıkladı.

[Fotoğraf: Esenler Belediyesi]

60 bin konut inşa ediliyor

Göksu, proje bittiğinde 60 bin bağımsız bölümün inşa edileceğini ve büyük bölümü temelde Esenler olmak üzere başka ilçelerde de riskli binaların dönüşümünün olacağını söyledi.

Esenler’de dönüştürülmesi gereken 16 bin 500 bağımsız bölümde ikamet edenler, yapımı tamamlanan yeni konutlara taşınacak ve ardından riskli binaların yıkımı gerçekleştirilecek.

Haber: Merve Güneş