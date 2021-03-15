Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Salim M'nin kullandığı otomobil, Çünür kavşağında Erbay B. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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