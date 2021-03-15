Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da sulama havuzuna düşen kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Kemer ilçesinde sulama havuzuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde diktiği fidanları sulayan 75 yaşındaki Halil Kartal'dan haber alamayan yakınları, Kartal'ın bahçesine gitti.
Yakınları, naylondan yapılan sulama havuzunun yüzeyinde Kartal'ı hareketsiz bir şekilde buldu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Kartal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Jandarma ekiplerince kovayla su alırken havuza düşerek boğulduğu belirlenen yaşlı adamın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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