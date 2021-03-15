Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü
Manisa'nın Soma ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Emrah İçke'nin kullandığı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyon Soma-Bergama kara yolu Avdan Mahallesi Kavşağı yakınında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü İçke ile Tayfun İndirik ve İlhan Merdin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aynı araçta bulunan ve Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Uğur Kurşuncu da hastanede hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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