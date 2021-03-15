Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da servis araçları çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
H.S'nin kullandığı midibüs ile S.A. idaresindeki minibüs, Eldelek ve Poyrazdamları mahalleleri arasındaki yolda çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 8 tarım işçisi, çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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