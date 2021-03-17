Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 36 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 36 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 16 Mart'ta il merkezinde durdurulan kamyonette 36 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen M.Ş.K, N.O. ve S.G. yakalandı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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